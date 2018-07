Mustafa Taha Dağlı

Gazze'de Türk bayrağı

Gazze'de geçtiğimiz Cuma günü şehit edilen Muhammed Medvan adlı 27 yaşındaki Filistinli Türk bayrağına sarılarak defnedildi.

Bu olayı garipseyenler hatta reklam kokuyor gibi adi yorumlarla itibarsızlaştırıp, farklı yönlere çekmek isteyenler oldu.

Öncelikle şunun altını çizelim. Hiç bir Filistinli sipariş üzerine Türk bayrağıyla gösteri yapmaz. Çünkü Filistinliler hakikaten onurlu insanlardır. Ümmetin onurunu koruyan insanlardır. Mescidi Aksa ümmetin onurudur her müslümanın sahp çıkması gereken bir yerdir. Dünya müslümanları uyurken, herkes adına dayak yeme, katledilme, esir alınma pahasına Mescidi Aksa'yı yani ümmetin onurunu tek başına Filistinliler korumaya çalışmaktadır.

Gelelim Türk bayrağını kendisine kefen yapan şehide. Muhammed o gün vurulmadan önce elinde Türk bayrağı taşıyordu o bayrakla sınıra yürüyüp, karşı taraftaki işgalci askerlere meydan okuyordu. Aslında bunu ilk kez yapmamıştı. 30 Mart'tan beri devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşlerine Türk bayrağıyla katılıyordu. Bir vasiyeti vardı. 30 Mart'tan bu yana 150'e yakın arkadaşı, kardeşi, bacısı şehit olmuştu. "Ben de şehit olursam beni Türk bayrağıyla gömün" diye vasiyet etmişti. "Çünkü Filistin davasına sahip çıkan tek ülke var Türkiye, tek lider var Recep Tayyip Erdoğan, ben Erdoğan'ı da ülkesini de çok ama çok seviyorum" diyordu.

Gazze'de 30 Mart'tan bu yana devam eden direnişte Türk bayrakları hep vardı. Sadece Gazze'de değil Kudüs'te 6 Aralık'ta Trump'ın o skandal 'başkent' kararına yönelik direnişlerde de Mescidi Aksa'nın avlusunda Türk bayrakları açmıştı Filistinliler.

İsrail ay yıldızlı bayraktan hep rahatsız oldu. Şu an Kudüs'te Türk bayrağı yasak. Mescidi Aksa'ya Türk bayrağıyla girenler göz altına alınıyor.

2010'da Kudüs'te Şeyh Cerrah semtindeki marketine Türk bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan posterleri asan Filistinli Azzam Maraka bu yaptığından dolayı 2 hafta hapis cezasında çarptırıldı. 15 bin dolar da para cezası ödedi.

Gazze'nin içerisine İsrail askerleri dışardan ateş açarak müdahale edebiliyor. Bu nedenle Gazze'deki gösterilerde Türk bayraklarını görebiliyoruz. Hatta İsrail askerleri geçtiğimiz ay tıpkı Muhammed gibi elinde Türk bayrağı taşıyan bir başka Filistinliyi vurmuş, o genç yaralanmasına rağmen ay yıldızı elinden düşürmemişti.

Peki neden?

Neden Filistinliler Türk bayrağına ve Türkiye'nin lideri recep Tayyip Erdoğan'ı bu kadar çok seviyor?

Ay yıldız onlara Osmanlı'dan kalan miras. Gazze Kasım 1917'de, Kudüs ise Aralık 1917'de işgal edildi. Osmanlı askeri o topraklardan çekilirken sancak Filistinlilerde kaldı. Ve şimdi Filistinliler 100 yıl aradan sonra Türk sancağını yeniden çıkardı..

İsrail'e inat, siyonist işgale inat Türk nayrağı dalgalandırıyorlar. Bunu onlara kimse parayla, zorla yaptıramaz. Çünkü ucunda hapis ya da katliam var. Bu ancak kalpten gelen bir emir olabilir.

Çünkü her Filistinli, Osmanlıyı özlüyor, bu davaya sahip çıkabilen tek gücün Türkiye olduğunu çok iyi biliyor.