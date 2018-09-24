İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 6,3100 liradan, avro 7,4070 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 6,3080 liradan alınan dolar 6,3100 liradan satılıyor. 7,4050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4070 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2920 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3930 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,3270 6,3280 Avro 7,4230 7,4240 Sterlin 8,2470 8,2890 ANKARA ABD Doları 6,2600 6,3600 Avro 7,3200 7,4400 Sterlin 8,0500 8,3370