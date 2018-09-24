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İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

serbest piyasada 6,3100 liradan, 7,4070 liradan haftaya başladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 09:57
İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

serbest piyasada 6,3100 liradan, avro 7,4070 liradan haftaya başladı.

'da 6,3080 liradan alınan dolar 6,3100 liradan satılıyor. 7,4050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4070 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2920 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3930 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,32706,3280
Avro7,42307,4240
Sterlin8,24708,2890
ANKARA
ABD Doları6,26006,3600
Avro7,32007,4400
Sterlin8,05008,3370
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İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
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