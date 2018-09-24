HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > OPEC sonrası petrol fiyatları yükseldi!

sonrası fiyatları yükseldi!

fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün () Pazar günkü toplantısında üretim artırmaması ve ABD’nin önümüzdeki haftalarda İran’a uygulayacağı yeni yaptırımlar etkisiyle arttı.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 13:01
OPEC sonrası petrol fiyatları yükseldi!

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham ü günlük yüzde 1.98 artışla varil başına 80.36 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.48 artışla 71.83 dolardan işlem görüyor.

Petrol Sepeti 21 Eylül'de sona eren haftada 0.53 dolar artışla ortalama 76.71 dolara yükseldi. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 76.18 Dolar düzeyindeydi.

OPEC sonrası petrol fiyatları 2 ayın zirvesinde!

Altın fiyatları, Çin'in ABD ile ticaret görüşmelerini durdurmasıyla düştü.

- gümüş yüzde 0.17 düşüşle 14.335 dolardan,
- altın yüzde 0.12 düşüşle 1,202.8 dolardan,
- bakır yüzde 0.28 artışla 2.8495 dolardan,
- platin yüzde 0.04 düşüşle 829.3 dolardan,
- paladyum bir değişiklik göstermeyerek 1,044.9 dolardan işlem görüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
OPEC sonrası petrol fiyatları yükseldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN