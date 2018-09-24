OPEC sonrası petrol fiyatları yükseldi!

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.98 artışla varil başına 80.36 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.48 artışla 71.83 dolardan işlem görüyor.



OPEC Petrol Sepeti 21 Eylül'de sona eren haftada 0.53 dolar artışla ortalama 76.71 dolara yükseldi. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 76.18 Dolar düzeyindeydi.

OPEC sonrası petrol fiyatları 2 ayın zirvesinde!

Altın fiyatları, Çin'in ABD ile ticaret görüşmelerini durdurmasıyla düştü.



- gümüş yüzde 0.17 düşüşle 14.335 dolardan,

- altın yüzde 0.12 düşüşle 1,202.8 dolardan,

- bakır yüzde 0.28 artışla 2.8495 dolardan,

- platin yüzde 0.04 düşüşle 829.3 dolardan,

- paladyum bir değişiklik göstermeyerek 1,044.9 dolardan işlem görüyor.