Son Dakika | Altın fiyatları şu an ne kadar kaç TL? 24 Eylül Pazartesi güncel canlı gram altın çeyrek altın fiyatları burada!

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan son dakika haberlerini takip etmek için yine doğru adrestesiniz! Ülkemizin kültüründe önemli bir yere sahip olan altın, birçokları tarafından dolar ve euro'dan daha kritik bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Altının maddi ve manevi bu kadar önemli bir kültürde de, vatandaşların her gün son dakika altın fiyatları araştırması da oldukça normal karşılanacak bir durumdur. Eylül ayının bitimine sadece bir hafta kala düğünlerin oldukça azalması çeyrek altına olan ilginin nispeten düşmesini sağlarken gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları oldukça merak edilmeye başlandı. Buna rağmen çeyrek altın fiyatları da önemini korumakla beraber durumu merak edilen altın türleri arasında yer alıyor. Peki, bugün canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Sizler için derlediğimiz haberimizde 24 Eylül Pazartesi güncel canlı gram çeyrek altın fiyatları ile diğer altın türlerine ilişkin fiyatları listeledik

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu arama motoru üzerinden en çok aratılan konuların başında geliyor. Piyasalar ile ilgili en doğru ve güncel bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, çeyrekten sonra ne çok tercih edilen tür olmakla birlikte diğerlerine göre daha ucuz olması nedeniyle vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Özellikle fiyatlarda yaşanan yükseliş ile birlikte gram altın en çok rağbet görenler arasında. Peki 24 Eylül Pazartesi gram altın ne kadar? Bu sabah gram, 238,77 liradan alınırken 238,79 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen altın türü olma konusunda birinci sıradaki yerini hala koruyor. Özellikle son zamanlarda piyasalarda yaşanan artışlarla birlikte popülerliğini bir nebze de olsa gram altına kaptıran çeyrek, hala vatandaşlar için birinci tercih konumunda. Peki Çeyrek altın bugün ne kadar? Bu sabah saatlerinde, 380,94 liradan alınırken, 390,11 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın düğünlerde evlenen çiftlerin yakınları tarafından takılır. Diğer tarafta da yatırım amaçlı kullanıyor. Pazartesi günü aratılan bir diğer konu ise yarım altın bugün ne kadar? sorusu. Yarım bu sabah 759,50 liradan alınırken, 780,22 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın daha çok düğünlerde aile yakınları tarafından ve yatırım amaçlı kullanılan türdür. Konuyla ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ederken, biz Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için araştırmaları yaptık. Tam altın bu sabah, 1.051,77 liradan alınırken, 1.077,95 satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

24 Eylül Pazartesi günü 1.575,00 TL'den alınan cumhuriyet altını, 1.595,00 TL'den satılıyor.

ATA ALTINI NE KADAR?

Ata altını da 1.571,38 TL alış fiyatıyla güne başlarken 1.612,93 TL'den satış yapılıyor.