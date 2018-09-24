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, 'da kurumsal yatırımcılarla buluşacak

Müdürü başkanlığındaki heyet, 'da kurumsal yatırımcılarla bir araya gelecek.

Giriş Tarihi: 24.9.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 11:18
Türk Eximbank, Londra'da kurumsal yatırımcılarla buluşacak

'tan yapılan açıklamaya göre, Müdür başkanlığındaki heyet, yatırımcı ve kreditör ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında 24-26 Eylül'de 'da toplantılar gerçekleştirecek.

Geçmişte Türk Eximbank tarafından ihraç edilen tahvilleri portföyünde bulunduran veya gelecek dönemde yatırım yapma potansiyeli olan kuruluşlarla yapılacak görüşmelerde (non-deal roadshow), tanınmış 8 yatırımcı ve finansal kuruluş ile Türk Eximbank'ın son dönem faaliyetleri ve mali durumu, ekonomisi ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin güncel gelişmeler ele alınacak.

Türk Eximbank, uluslararası piyasalardan sağladığı fonları artırmak amacıyla son bir yılda Körfez Bölgesi, , ABD, , Taipei ile Avrupa'da Frankfurt, Zürih, Amsterdam, Kopenhag ve Viyana'da tanınmış finansal kuruluşlar, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları ve sigorta şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti.

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Türk Eximbank, Londra'da kurumsal yatırımcılarla buluşacak
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