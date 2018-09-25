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Başkanı istifa etti

Gelişen piyasalar içerisinde yer alan ve son zamanlarda ekonomik olarak zor zamanlar geçiren Arjantin`de istifa geldi. Ülkenin merkez bankası başkanı istifasını sundu.

Giriş Tarihi: 25.9.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 17:15
Arjantin Merkez Bankası Başkanı istifa etti

Başkanı , Devlet Başkanı 'ye istifasını verdi. Arjantin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Caputo'nun kişisel nedenlerden ötürü istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, "IMF ile yeni anlaşmanın bütçeye, finansal piyasalara, para politikasına ve kurların durumuna güveni yeniden tesis edeceğine inanç ile birlikte, bu istifa kişisel nedenler kaynaklı" denildi. Caputo, istifa eden Federico Sturzengger'in yerine 15 Haziran'da bu göreve getirilmişti.

ÜLKEDE GREVE GİDİLDİ

Öte yandan Arjantin'de sendikaların çağrısı ile Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin iş dünyası dostu politikalarını protesto için 24 saatlik greve gidildi. Bu sabah itibarıyla Arjantin'in ana tarımsal ürün ihracat limanı Rosario'da faaliyetler grev nedeniyle durdu. Toplu taşıma hizmetlerinin verilmediği ülkede, finansal phiyasalar ise normal şekilde açıldı.

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Arjantin Merkez Bankası Başkanı istifa etti
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