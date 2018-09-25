Otoda vergi yükü azalıyor

Hükümet ihracatın lokomotifi haline gelen fakat kur ve faizde yaşanan artış nedeniyle iç pazarda bu yıl yüzde 20'ye yakın daralan otomotiv sektörünü canlandırmak için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ÖTV alınan matrah (vergisiz fiyat) limitleri yeniden belirlendi. Böylece ucuz, orta ve yüksek fiyatlı araçlardaki vergi yükü düştü. Yapılan düzenlemeyle otomobil satış fiyatlarında düşüş yaşanması, ikinci el piyasasının da canlanması bekleniyor. Matrah düzenlemesi şirketlerin kâr marjlarında kur erimesinin de önüne geçecek.



FİYAT YÜZDE 3 DÜŞECEK

Dün itibarıyla 100 bin liranın altında satılan bir otomobilin ÖTV'si yeni düzenleme ile 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya indi. Böylece 2.795 lira daha az ÖTV ödenecek. Otomobilin satış fiyatı da bu gelişme sonucunda yaklaşık yüzde 3 düşmüş olacak. Fiyatı 250 bin liranın üstündeki otomobillerde de indirim tutarı 12 bin lirayı bulacak.



EN ALT LİMİT 120 BİN LİRA

Karara göre, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 46 bin TL'den 70 bin liraya, üst limiti de 80 bin liradan 120 bin TL'ye çıkarıldı. Bu grupta ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 50 olarak belirlendi. Matrahı 120 bin liradan fazla olanlarda ise ÖTV oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.



BÜYÜK MOTORLAR DA DEĞİŞTİ

Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 57 binden 85 bin TL'ye, üst limiti 91 binden 135 bin TL'ye yükseltildi. 1800-2000 cc arasındaki binek otomobillerde ÖTV matrahı 170 bin TL'ye çıkarılırken, vergi oranı yüzde 100 ve yüzde 110 olarak uygulanacak. 2000 cc'yi geçen otomobillerde matrah 170 bin liraya çıkarıldı.



ORTA HALLİDE 8 BİN 100 LİRA

ÖTV artışı 10 puan olduğu için artan matrahın altında kalan tutarlarda baz fiyatı olan otomobillerde fiyat düşüşü daha yüksek olacak. Bugüne kadar ÖTV oranı yüzde 60, baz fiyatı 81 bin lira olan araçlarda ÖTV artık yüzde 50 olarak uygulanacak. Otomobilin ÖTV tutarı 48.600 TL'den 40.500 TL'ye gerileyecek. Vergi 8 bin 100 lira düşünce otomobilin fiyatı da 144 bin 180 yerine 136 bin 80 liraya düşecek.



HİBRİT ARAÇLARDA YÜZDE 60

Elektrikli motoru hibrit araçlardan da motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 85 bin, üst limiti 135 bin lira olarak belirlendi. Buna göre matrahı 85 bin lirayı aşmayan hibrit araçların ÖTV oranı yüzde 45, 85 bin lirayı aşıp 135 bin lirayı aşmayanları ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi. 135 bin lirayı aşan hibrit araçların ÖTV oranı ise yüzde 60 oldu. Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçenler için 170 bin TL limitine göre vergi değişti.



3.450 TL'LİK İNDİRİM

Düzenlemeyle baz fiyatı 69 bin lira olan otomobillerde ÖTV yüzde 50 yerine 45 olacak. Bu kapsamdaki otomobilin fiyatı 3.450 TL inecek. Baz fiyatı 46-70 bin lira arasındaki otomobillerde vergi oranı yüzde 45 uygulanacağı için yüzde 5 daha az vergi ödenmiş olacak. 94 bin liradan satılan otomobil için de yaklaşık 3 bin lira az ÖTV ödenecek.



ATILAN ADIM ÇOK DEĞERLI

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, kararın sektöre can suyu olacağını belirterek, "Atılan bu adımı çok değerli buluyor ve sektör adına devletimize gönülden teşekkür ediyoruz. Binek otomobillere yönelik söz konusu düzenlemenin yanı sıra, hafif ve ağır ticari araçlar için de benzer düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilip açıklanacağından hiç şüphemiz yok" dedi. Yenigün, ticari araç kiralamasının önündeki engellerin kaldırılmasını, hurda teşviki sisteminin yeniden yapılandırılandırılmasını da istedi.

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