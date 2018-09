Borç sorunu yok

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye 'nin borçlanma bakımından diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi durumda olduğunu belirterek, "Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir" dedi.Albayrak, ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle New York 'ta düzenlenen "Türkiye'nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi" temalı konferansta Amerikan iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Dünyanın yüzyıllardır en zorlu bölgelerinden birinde yer alan Türkiye'nin, en istikrarlı ülke olarak öne çıktığına işaret eden Albayrak, "Özellikle ekonomide 16 yılda başarı hikâyesi yazıldı" dedi."Rakamlardan bahsedildiği zaman çok rahatız" diyen Bakan Albayrak, "Türkiye'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 28. Bu oran gelişen ülkelerde yüzde 49, OECD ortalaması ise yüzde 110. Hanehalkı borçlanmasının GSYH'ye oranı, Türkiye'de yüzde 16, gelişen ülkelerde yüzde 36 ve küresel ortalama yüzde 60. Türkiye, bu alanda da iyi" dedi.Albayrak, Türk halkının daha önce yaşanan krizlerden alınan dersler sayesinde TL üzerinden borçlandığını, bu nedenle döviz kuru artışından etkilenmediğini söyledi. Albayrak, Türk özel sektörünün borçlarının GSYH'nin yüzde 65'ine tekabül ettiğini, bunun diğer yükselen ve gelişen ülkelerde yüzde 94'e ulaştığını ifade ederek, "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir" dedi.Türkiye'nin ?makroekonomikgöstergeler noktasındaçok rahatolduğunu belirtenAlbayrak, "Geçenyılın temmuz ayındaihracatın ithalatıkarşılama oranıyüzde 58.7 iken,bu oran Temmuz2018'de yüzde 70.1'eyükseldi. Ağustos2017'de yüzde69.1 olan oran, buyılın ağustos ayında83.3'e çıktı" dedi.Bankacılık sektörüne ilişkin borçların GSYH'ye oranının yüzde 26 olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin bu alanda da diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi bir performans gösterdiğini kaydetti. Bununla birlikte, Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklar konusunda proaktif bir yaklaşım takınacağını belirten Albayrak, bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle ihtiyaç oluşması durumunda Türk hükümetinin gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.Son 16 yılda, AK Parti hükümetleri için ekonominin her zaman birinci öncelik olduğunu belirten Albayrak, buna karşın Türk hükümetinin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından önceliği ulusal güvenliğe vermek zorunda kaldığını söyledi. Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben 11 Eylül 2001 döneminde New York'ta yaşıyordum. Nasıl bir travma yaşadığınızı iyi biliyorum. 11 Eylül'de yaşadığınız acının, onlarca, hatta yüzlerce katını tecrübe ettiğimizi bilmelisiniz." Albayrak, halkın AK Parti'yi desteklemekten vazgeçmediğini söyledi.Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile hedeflenen dönüşümün temmuz itibarıyla başladığına işaret eden Albayrak, son verilerin bunu desteklediğini kaydetti. Bütçe disiplini ve fiyat istikrarının ekonomi politikalarının ana sütunlarını oluşturduğunu kaydeden Albayrak, Merkez Bankası'nın attığı son adımlarla bağımsızlığına yönelik spekülasyonları sona erdirdiğini söyledi.