Borsa, güne yükselişle başladı!

Açılışta BIST 100 endeksi, 416,51 puan ve yüzde 0,42 artarak 99.708,98 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile turizm oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 100.180,97 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybıyla 99.292,47 puandan tamamladı.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Fed'in gelecek döneme ait beklentilerinde değişiklik olup olmadığının da piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.