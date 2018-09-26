Erbil yükseliyor

ŞEREF OĞUZ'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Kuzey Irak'ın başkenti Erbil'deyim. Detayını yarın yazacağım bir büyük Türk projesi için geldim. Bu kente aralıklarla ziyaretimde, gelişimin yönünü ve şiddetini izliyorum. 2010'ların başında zirveye çıkan ilişkilerimiz, ilerleyen süreçte gerilemiş ama hiçbir zaman durmamıştı.



5 yıl öncesinde de 2 bin 500 Türk KOBİ'si yanı sıra büyük müteahhitlerimizin bulunduğu Erbil, uzun bir moladan sonra yeniden yükselmeye başladı.

DEAŞ belası ve Bağdat ile yaşanan gerginlik ardından yüzde 70'i geri dönmek zorunda kalmıştı.



Özellikle inşaat alanındaki bu gerileme bugünlerde yerini canlılığa bırakıyor gibi. Erbil'in her yanında yükselen binalar, dev kamu projeleri ve altyapı yatırımları görülüyor. Gıda, beyaz eşya ve benzeri alanlarda çalışan Türk KOBİ'lerinin işleri açılma yolunda...



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