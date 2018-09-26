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yükseliyor

Sabah Gazetesi Yazarı , bugünkü yazısında 'ın başkenti 'in yeniden imarı konusuna değindi, bölgedeki Türk 'lerin taleplerinden bahsetti. Oğuz, "Konuştuğum işadamları, daha yoğun işbirliği için atılması gereken adımlardan söz ediyor. En çok dillendirilen konu, Erbil-İstanbul arası uçak biletinin 1000 doları geçmiş olması... "Bu bilet fiyatları belimizi büküyor" diyor ve havacılıktaki rekabetin düzenlenmesini, seyahatin ucuzlamasını talep ediyorlar." dedi

Giriş Tarihi: 26.9.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 11:52
Erbil yükseliyor

ŞEREF OĞUZ'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

'ın başkenti Erbil'deyim. Detayını yarın yazacağım bir büyük Türk projesi için geldim. Bu kente aralıklarla ziyaretimde, gelişimin yönünü ve şiddetini izliyorum. 2010'ların başında zirveye çıkan ilişkilerimiz, ilerleyen süreçte gerilemiş ama hiçbir zaman durmamıştı.

5 yıl öncesinde de 2 bin 500 Türk 'si yanı sıra büyük müteahhitlerimizin bulunduğu , uzun bir moladan sonra yeniden yükselmeye başladı.
DEAŞ belası ve Bağdat ile yaşanan gerginlik ardından yüzde 70'i geri dönmek zorunda kalmıştı.

Özellikle inşaat alanındaki bu gerileme bugünlerde yerini canlılığa bırakıyor gibi. Erbil'in her yanında yükselen binalar, dev kamu projeleri ve altyapı yatırımları görülüyor. Gıda, beyaz eşya ve benzeri alanlarda çalışan Türk KOBİ'lerinin işleri açılma yolunda...

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Erbil yükseliyor
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