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ten elde edilen gelir...

21 Eylül tarihi itibariyle hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102 olurken, ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayanların sayısı ise 215 bin 970 oldu. Yaklaşık iki ayda, 3 milyar 239 milyon 550 bin lira devletin kasasına girdi.

Giriş Tarihi: 27.9.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 17:52
Bedelli askerlikten elde edilen gelir...

ten yararlanacakların merakla beklediği 3. Celp Dönemi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

3 bin 555 yükümlünün hangi tarihler arasında, nerede askerlik yapacağına ilişkin bilgiler e-devlet üzerinden yayınlandı.

bedelli askerlikle ilgili son rakamları da paylaştı.

21 Eylül tarihi itibariyle bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102 olurken, ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayanların sayısı ise 215 bin 970 oldu.

Bu rakamlar üzerinden şu ana kadar devletin bedelli askerlikten elde ettiği gelir de ortaya çıktı.

Yaklaşık iki ayda, 3 milyar 239 milyon 550 bin lira devletin kasasına girdi.

Bedelli askerlikten 3.2 milyar TL gelir!

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Bedelli askerlikten elde edilen gelir...
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