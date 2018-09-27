E-Ticaret sonrası S-Ticaret de çığ gibi büyüyor. Sosyal medyadaki gelişmeler sosyal hayatın her alanında farklılıklar yaratıyor. Artık alışverişlerin bir kısmı da bu mecralar üzerinden gerçekleştiriyor.

2 milyar kullanıcıya sahip Facebook, 1,5 milyar kullanıcısı olan YouTube ve 800 milyon üyenin yer aldığı Instagram aynı zamanda bir çok markanın da mağazası konumuna geldi.

Dünyada S-Ticaret olarak adlandırılan sosyal ticaret, 2011'de 5 milyar dolar hacme sahipken, 2016'da bu rakam 50 milyar dolara yükseldi.

S-Ticaret hacmi 50 milyar dolara ulaştı!