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hacmi 50 milyar dolara ulaştı!

sonrası de çığ gibi büyüyor. Dünyada S-Ticaret olarak adlandırılan , 2011'de 5 milyar dolar hacme sahipken, 2016'da bu rakam 50 milyar dolara yükseldi.

Giriş Tarihi: 27.9.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 16:52
S-Ticaret hacmi 50 milyar dolara ulaştı!

sonrası de çığ gibi büyüyor. Sosyal medyadaki gelişmeler sosyal hayatın her alanında farklılıklar yaratıyor. Artık alışverişlerin bir kısmı da bu mecralar üzerinden gerçekleştiriyor.

2 milyar kullanıcıya sahip , 1,5 milyar kullanıcısı olan ve 800 milyon üyenin yer aldığı aynı zamanda bir çok markanın da mağazası konumuna geldi.

Dünyada S-Ticaret olarak adlandırılan , 2011'de 5 milyar dolar hacme sahipken, 2016'da bu rakam 50 milyar dolara yükseldi.

S-Ticaret hacmi 50 milyar dolara ulaştı!

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