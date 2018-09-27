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Son dakika: Dolar 5.99 lirayı gördü, BIST100 100 bini aştı

ABD 'nın () dün akşamki artışına karşın Türk lirası varlıkların pozitif seyri devam ediyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 16:26
Son dakika: Dolar 5.99 lirayı gördü, BIST100 100 bini aştı

'in dün beklentiler doğrultusunda politika ini 25 baz puan artırmasına karşın Türk lirası dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 100.000 puanın üzerine çıktı.

Dolar/TL, gün içinde 6,1375'i görmesinin ardından gerileyerek 5,9922 ile 27 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 15.40 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 1,55 azalışla 6,0064 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,8 düşüşle 7,0360, sterlin/TL de yüzde 1,5 gerileyerek 7,9080'den işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, 100.637,69 puanı görmesi sonrasında yüzde 1,2'lik değer kazancıyla 100.300 seviyesinde dengelendi.

Analistler, BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 102.500 ve 105.000 dirençleri olacağını ifade etti. Dolar/TL'de 6 desteğinin altındaki kapanışların Türk lirasına ilgiyi artıracağını kaydeden analistler, 5,75 seviyesine kadar düşüşün ivme kazanabileceğini söyledi.

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Son dakika: Dolar 5.99 lirayı gördü, BIST100 100 bini aştı
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