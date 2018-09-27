Ziraat’ten genç çiftçiye büyük destek

Ziraat Bankası
, gençlerin tarıma ilgisini artırmak için, "Genç Çiftçi Akademisi
" kurdu. 30 yaşından gün almamış gençlere; tarımsal üretim
ve yatırım yapmayı öğretmeyi hedefleyen banka, üniversite-kamu işbirliğine dayalı 8 haftalık bir eğitim programı düzenleyecek. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle hazırlanan Genç Çiftçi Akademisi, gençlere tarım alanında yeni istihdam ve iş alanları açmayı, gençlere tarımda bilerek yatırım ve üretim yapmayı öğretmeyi, halen tarımsal üretim yapan gençlerin teknik ve finansal bilgi düzeyini arttırmayı, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmeyi, tarımın geleceğinde söz sahibi olacak gençleri bugünden kazanmayı amaçlıyor. KADINLARA ÖNCELİK VERİLECEK
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye'de yaşayan, 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olan gençlerin faydalanabileceği programda, kadın çiftçi ve çiftçi adaylarına, tarımla ilgili teknik lise veya üniversite mezunlarına, ailesine ya da kendisine ait tarım işletmesinde çalışanlara öncelik verilecek. 5 hafta teknik eğitim alacak gençler, 3 haftalık staj döneminin ardından düzenlenecek sözlü ve yazılı sınavda başarılı olurlarsa sertifika almaya hak kazanacaklar. Tanıtım töreninde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın
, tarımı işin tepesine yerleştirmek gerektiğini belirterek, "Şimdi tarım dönemi bunu başaracağız. Matematiği olmayan işleri bir kenara koyacağız. Geçmişte elma ağacına kredi verdik, soğuk hava deposuna vermedik. Pamuğa verdik, çırçıra, atölyeye, boyaya vermedik. Bu eğitimler bizim bunları fark etmemiz için de önemli. 2019'da tarım alanına daha çok teşvikler yapacağız" dedi. İŞBİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ
Törende konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, "Modern tarımı ön planda tutmalıyız. Bu eğitimle üretime yönelik önemli bir adım atılıyor. Bilimsel bilgimizi sektörle paylaşmak için hazırız" dedi.