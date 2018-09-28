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Başkan Erdoğan: Yarın ekonomik ilişkileri gündeme taşıyacağız

Başkan ve Başbakanı , Almanya'da bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider bir basın açıklaması yaptı. Erdoğan, basın açıklamasında "yarın ekonomik ilişkileri gündeme taşıyacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 28.9.2018 15:26
Başkan Erdoğan: Yarın ekonomik ilişkileri gündeme taşıyacağız

Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti" için Almanya'nın başkenti 'de bulunan Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısına ilk olarak Almanya Şansölyesi Angela Merkel başladı. Merkel'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü devraldı.

Erdoğan konuşmasında, "Sayın Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Ekim ayında ülkemizi ziyaret edecek" ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Sayın Merkel'le görüşmemizde, bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılma konusunda fikir birliğine vardık. Kendileriyle yarın sabah bir araya gelerek, etraflıca bu konuları görüşme fırsatı bulacağız. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel bu konuları görüşeceğiz. Sayın Dışişleri, Hazine, Maliye ve Ticaret bakanları geçtiğimiz günlerde ülkemizdeydi" dedi.

"Ticari yaptırımların siyasi hedefler için kullanılması, dünya güvenliğine de zarar verecektir" diyen Erdoğan, "Spekülatif bazlı dönemsel dalgalanmaların, aldığımız tedbirlerle ekonomimize etkisinin sınırlı olduğunu belirtmek isterim. Bizler Almanya ile derin ekonomik bağları önemsiyor, kazan-kazan ilkesiyle bunların artmasını istiyoruz" dedi.

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Başkan Erdoğan: Yarın ekonomik ilişkileri gündeme taşıyacağız
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