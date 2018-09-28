Kıyıdan oldukça uzakta kurulacak olan dünyanın ilk yüzen süt çiftliği bu yıl açılacak.

Dünya kaynaklarının daha adil kullanılması için sadece bir fikirden ibaret olan sürdürülebilir çözümler, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Bu tarz çözümlerin son örneği ise Hollanda'dan. Liman şehri Rotterdam'da bu sene açılacağı bilinen süt çiftliğinin tamamen su üstünde inşa edilmesi planlanıyor.

Böylece yüz ölçümü bakımından küçük olan ülke, su yüzeyini değerlendirerek toprak alandan da tasarruf edebilecek.

Hollandalı şirket Belado'nun üstlendiği proje için çiftlikte 40 ineğin yer alacağı düşünülüyor.

Bu da çiftlikten günlük yaklaşık olarak 800 litre süt veriminin elde edileceği anlamına geliyor.

Dünyanın ilk 'yüzen süt çiftliği' açılıyor!