HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Dünyanın ilk 'yüzen süt çiftliği' açılıyor!

Dünyanın ilk 'yüzen ' açılıyor!

'nın liman şehri 'da kurulacak olan dünyanın ilk yüzen bu yıl açılacak. Hollandalı şirket Belado‘nun üstlendiği proje için çiftlikte 40 ineğin yer alacağı düşünülüyor. Bu da çiftlikten günlük yaklaşık olarak 800 litre süt veriminin elde edileceği anlamına geliyor.

Giriş Tarihi: 28.9.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 17:08
Dünyanın ilk 'yüzen süt çiftliği' açılıyor!

Kıyıdan oldukça uzakta kurulacak olan dünyanın ilk yüzen bu yıl açılacak.

Dünya kaynaklarının daha adil kullanılması için sadece bir fikirden ibaret olan sürdürülebilir çözümler, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Bu tarz çözümlerin son örneği ise 'dan. Liman şehri 'da bu sene açılacağı bilinen süt çiftliğinin tamamen su üstünde inşa edilmesi planlanıyor.

Böylece yüz ölçümü bakımından küçük olan ülke, su yüzeyini değerlendirerek toprak alandan da tasarruf edebilecek.

Hollandalı şirket Belado'nun üstlendiği proje için çiftlikte 40 ineğin yer alacağı düşünülüyor.

Bu da çiftlikten günlük yaklaşık olarak 800 litre süt veriminin elde edileceği anlamına geliyor.

Dünyanın ilk 'yüzen süt çiftliği' açılıyor!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın ilk 'yüzen süt çiftliği' açılıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN