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ta büyük atak!

çalışmalarına hız veren , 'un ürünlerini eBay üzerinden 192 ülkede 175 milyon aktif alıcıya ulaştıracak. Platform, 2019 yılında en az 200 Türk markasını e-ihracatla buluşturmayı hedefliyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 10:16
e-ihracatta büyük atak!

'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ta atağa kalkan şirket, Türk markaların ürünlerini eBay üzerinden dünyaya açıyor.

Bir eBay şirketi olan , 'nin önde gelen markalarından 'un ürünlerinin eBay'de listelenmesini sağlarken, bu atılım sayesinde Türk ürünlerini 192 ülkede 175 milyon aktif alıcıya ulaştıracak.

GittiGidiyor'un öncülüğünde satış sürecinin en hızlı ve kolay şekilde yürümesi için çözüm ortaklarıyla bir ekosistem kurulurken, 2019 yılı itibarıyla eBay üzerinde Türk markalara özel alanlar açılması ve çeşitli kampanyalarla satışların desteklemesi de planlanan projeler arasında yer alıyor.

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e-ihracatta büyük atak!
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