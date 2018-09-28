e-ihracatta büyük atak!

GittiGidiyor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, e-ihracatta atağa kalkan şirket, Türk markaların ürünlerini eBay üzerinden dünyaya açıyor.

Bir eBay şirketi olan GittiGidiyor, Türkiye'nin önde gelen markalarından Derimod'un ürünlerinin eBay'de listelenmesini sağlarken, bu atılım sayesinde Türk ürünlerini 192 ülkede 175 milyon aktif alıcıya ulaştıracak.

GittiGidiyor'un öncülüğünde satış sürecinin en hızlı ve kolay şekilde yürümesi için çözüm ortaklarıyla bir ekosistem kurulurken, 2019 yılı itibarıyla eBay üzerinde Türk markalara özel alanlar açılması ve çeşitli kampanyalarla satışların desteklemesi de planlanan projeler arasında yer alıyor.