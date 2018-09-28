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’ya ı 410 milyon doları aştı!

Yaş meyve ve sebze sektörünün ta lider pazarı olan Federasyonu’na, 8 aylık dönemde ihracatı 410 milyon dolara ulaştı. 2018 yılının kalan diliminde Rusya’ya ihracatta 600 milyon doların aşılması bekleniyor

İHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 11:07
Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatı 410 milyon doları aştı!

Ege çıları Birliği, Hong Kong'tan başlattığı tanıtım atağını 'da devam ettirdi. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen World Food Moscow 2018 fuarına 22 metrekarelik bir stantla katılan Egeli ihracatçılar, Ruslara Türk yaş meyve sebzelerini ve mamullerini tanıttı. Narenciye ihracatının başlamak üzere olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'dan narenciye ve nar ile ilgili yoğun talep aldıklarını kaydetti.

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"RUSYA'YA İHRACATTA 600 MİLYON DOLARI AŞMAYI BEKLİYORUZ"

'den Rusya'ya yapılan yaş meyve sebze ihracatının 2018 yılının Ocak-Ağustos döneminde yüzde 41'lik yükselişle 410 milyon doları aştığı bilgisini paylaşan Uçak, "Nektarin, kiraz, şeftali, çekirdeksiz sultani üzüm, domates, limon, kayısı, elma, çilek Rusya'ya ihracatta öne çıkan ürünlerimiz oldu. 2018 yılının kalan diliminde Narenciye, nar ve diğer ürünlerimizle yapacağımız ihracatla Rusya'ya ihracatta 600 milyon doları aşmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatı 410 milyon doları aştı!
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