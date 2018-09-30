Ticaret Bakanlığı'ndan üreticiyi sevindiren haber geldi.

Ticaret Bakanlığı, parekande ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmeliği değiştirdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla büyük ve zincir mağazaların piyasadaki hakim pozisyonlarını üretici ve tedarikçi firmalarla küçük esnafın aleyhine kullanmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre büyük miktarlarda yapılan toplu alımlar dahil olmak üzere esnaf ve sanatkar odalarıyla ticaret odalarının belirlediği fiyat tarifeleri dikkate alınacak.

Satış için belirlenen tarife fiyatının en az yüzde 85'i üretici ya da tedarikçi firmaya ödenecek.

Küçük esnaf korunacak