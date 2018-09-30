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korunacak!

'ndan üreticiyi sevindiren haber geldi. Ticaret Bakanlığı, parekande ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmeliği değiştirdi. 'de yayınlanan kararla büyük ve zincir mağazaların piyasadaki hakim pozisyonlarını üretici ve  tedarikçi firmalarla ın aleyhine kullanmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Giriş Tarihi: 30.9.2018 13:09 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 13:11
Küçük esnaf korunacak!

'ndan üreticiyi sevindiren haber geldi.

Ticaret Bakanlığı, parekande ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmeliği değiştirdi.

'de yayınlanan kararla büyük ve zincir mağazaların piyasadaki hakim pozisyonlarını üretici ve tedarikçi firmalarla ın aleyhine kullanmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre büyük miktarlarda yapılan toplu alımlar dahil olmak üzere esnaf ve sanatkar odalarıyla ticaret odalarının belirlediği fiyat tarifeleri dikkate alınacak.

Satış için belirlenen tarife fiyatının en az yüzde 85'i üretici ya da tedarikçi firmaya ödenecek.

Küçük esnaf korunacak

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Küçük esnaf korunacak!
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