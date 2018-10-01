Doğu Anadolu’ya çeyrek milyar dolarlık yatırım

2 yıl önce 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği çimento fabrikasıyla 500 kişiye istihdam sağlayan Seza Çimento'nun Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, fabrikada kendi enerji
lerini üretmek için şimdi de 35 milyon dolarlık yeni santral yatırımlarına hazırlanıyor.
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Bölgesi'ne yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olan fabrikada üretime 2016'da başladıklarını, fabrikadaki toplam üretimlerinin, bu yılsonuna kadar yüzde 22.5'ini ihraç edeceklerini belirten Açık, 2019'da ihracatı yüzde 30'lar seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti. Açık, ihracatı artırmak hedefiyle gerçekleştirecekleri lojistik ve liman operasyonlarına yönelik yatırımlara ek olarak; bölgede 20 milyon dolarlık yatırımla beton santralleri kuracaklarını, 15 milyon dolarlık yatırımla da fabrikanın enerji ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak bir güneş enerjisi santrali açacaklarını ifade etti. TREN YOLU ILE SATIŞ
Açık şöyle devam etti: "Fabrikamız hammadde ocaklarının tam içinde kurulu. Ayrıca, bize büyük bir avantaj sağlayacak şekilde, içinde kendisine ait 3 hat demiryolu bulunuyor. Enerji için de 2 şalt sahamız var ve tüm bu altyapı yatırımını biz gerçekleştirdik. Konumu, pazarlara ulaşım mesafesi ve altyapı imkanları, burayı seçmemizde önemli bir rol oynadı. Hâlihazırda fabrikamızın bulunduğu bölgede, üretim kapasitemiz ve ürün kalitemiz ile tüm illere hizmet verebilme imkânına sahibiz."
Fabrikada yıllık yaklaşık 2.3 milyon ton çimento üretimi yaptıklarını dile getiren Açık, kurdaki dalgalanmaların da geçici olduğuna inandığını, normalleşmenin başladığını söyledi. OKLAR SANAYİYİ İŞARET ETTİ
Yaklaşık 25 yıl sürdürdüğü akademik ve sivil toplum çalışmalarının yanı sıra enerji, inşaat, akaryakıt, medya ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren aile şirketlerinde de çalıştığını ifade eden Açık, "Hayalim her zaman, baştan sona bana ait bir projeyi hayata geçirmekti. Bu öyle bir iş olmalıydı ki; hem bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasına hem toplumsal barışın gelişmesine hem de iş dünyasının bu bölgelere yatırım yapmasını özendirecek bir sosyal sorumluluk projesi niteliğinde olmalıydı. Tüm bunlar bir araya geldiğinde oklar sanayiyi işaret ediyordu" ifadelerini kullandı.