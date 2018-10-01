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nde mesaisi!

, yeniden ya ilişkin taksit ödemeleri nedeniyle mesai yapacak. Bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacak.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 17:23 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 17:36
Vergi dairelerinde yapılandırma mesaisi!

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçluların, bugün mesai saati bitimine kadar ödeme yapmaları gerekiyor.

Dikkat bugün son gün! Saat 21.00'de sona eriyor...

Diğer taraftan, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10'uncu ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8'inci taksitinin ödenme süresi de bugün günü sona erecek.

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün 1 Ekim!

Mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle nde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacak.

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Vergi dairelerinde yapılandırma mesaisi!
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