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lardan lere destek!

lar borçlarını ödemeye niyetli ama zamanında ödeme yapamayan müşterilerine destek olacak.

Giriş Tarihi: 3.10.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 16:03
Bankalardan şirketlere destek!

lar borçlarını ödemeye niyetli ama zamanında ödeme yapamayan müşterilerine destek olacak.

Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Buna göre bankalar ve diğer finans kuruluşları, borçlarını ödemeye niyetli ancak farklı sebeplerle edimlerini yerine getiremeyen müşterilerine ödeme kabiliyetlerinin iyileştirilmesine destek olacak.

Ayrıca her müşterinin mali durumu ödeme gücü ve uzun dönem borçlu, alacaklı ilişkisi de detaylı değerlendirilecek.

Böylece bankalar müşterilerine kredi kanallarını açık tutacak, vade ve ödeme konularında esneklik sağlayacak.

Bankaların buradaki amacıysa zorlanan işletmeleri desteklemek.

Bankalardan şirketlere destek!

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Bankalardan şirketlere destek!
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