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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere ve müjdesi!

Başkan bugün Akademik yıl açılışında konuştu. Erdoğan, yeni dönemde öğrencilere verilecek ve miktarlarını açıklayarak öğrencilere büyük bir müjde verdi.

Giriş Tarihi: 3.10.2018 17:09 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 17:14
Başkan Erdoğan'dan öğrencilere burs ve kredi müjdesi!

Başkan bugün Akademik yıl açılışında konuştu.

Başkan Erdoğan, yeni dönemde öğrencilere verilecek ve miktarlarını açıklayarak öğrencilere büyük bir müjde verdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının burs ve kredi ile ilgili bölümü:

" miktarını önümüzdeki yıl itibarıyla arttırıyoruz. Lisans örencilerine 500 öğrencilerine 1000 TL Kredi - Burs verilecek. Buna göre Fırsat eşitliğini sağlayacağız. Öğrencilerimiz nedense hep burs istiyor. Krediye yaklaşmıyor. Buradan öğrencilerimize müjde veriyorum: Kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000 doktorada 1500 TL'ye yükselttik."

Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde!

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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere burs ve kredi müjdesi!
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