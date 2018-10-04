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Fırsatçılara sıkı !

fırsatçılara göz açtırmıyor. Bakanlık ekipleri ve zabıta genelinde seferberliği başlattı. Başta ve olmak üzere market, hal ve toptancılara ani baskınlar yapıldı.

Giriş Tarihi: 4.10.2018 16:30
Fırsatçılara sıkı denetim!

fırsatçılara göz açtırmıyor.

Bakanlık ekipleri ve zabıta genelinde seferberliği başlattı.

Başta ve olmak üzere market, hal ve toptancılara ani baskınlar yapıldı.

Ürünlerin etiket fiyatlarıyla, kasa fiyatları ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Usulsüzlükler tek tek tespit edildi.

Vatandaşlar da bu seferberliğe destek oluyor. Son iki ayda Alo 175'e yapılan ihbarların sayısı 22 bini aştı.

Şikayetleri değerlendiren Ticaret Bakanlığı, 41 bin 821 ürünü denetledi, bin 296 üründe haksız kazanç tespit edildi.

Usulsüz fiyat artışıyla haksız kazanç elde ettiği belirlenen işletmelere ceza kesildi ve yasal işlem başlatıldı.

Fırsatçılara sıkı denetim!

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Fırsatçılara sıkı denetim!
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