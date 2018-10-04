2010-2017 yılları arasında 569 milyon TL tutarında toplam 684 projenin hayata geçmesine öncülük yapan ajans, yeni döneme hızlı bir giriş yapacak.

Yeni dönemde, yenilikçiliğe, girişimciliğe ve gençlere odaklanılacak.

Ajans, bu yıl ve 2019 yıllarında da 124,9 milyon TL değerinde 89 proje yürütecek.

Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul mali destek programları ile 66,3 milyon TL değerindeki 37 proje hayata geçecek.

İstanbul Kalkınma Ajansı böylece 10 yılda 773 projeye 693,9 milyon TL'lik destek vermiş olacak.

İSTKA'dan yenilikçi projelere destek!

Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 21,01 milyon TL tutarındaki 17 projeyi hayata geçecek. Yapay zeka ve sanal gerçeklik programları desteklenecek.

Çocuk ve gençler için teknoloji merkezi kurulacak. Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında 37,58 milyon TL bütçeye sahip 35 proje desteklenecek.

İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün projesi ile de yeniden suça karışma riski taşıyan ve bağımlılıkla mücadele eden 14-29 yaş arasındaki çocuk ve genç yükümlü, sanık ya da şüpheli kişiler için Bağımsızlık Köyü kurulacak.