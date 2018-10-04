Son dönemde yaşanan yüksek fiyat artışları Rekabet Kurumu'nun da takibinde.

Kurum Başkanı Profesör Doktor Ömer Torlak, A Para'nın sorularını yanıtladı.

Bazı sektörlere ilişkin çalışma başlattıklarını söyleyen Torlak, rekabeti ihlal ettiği tespit edilen firmalara da ceza kesileceğini hatırlattı.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak A Para'ya konuştu!

'AŞIRI FİYAT ARTIŞI OLAN BAZI SEKTÖRLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

A Para'ya konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ömer Torlak, aşırı fiyat artışlarının yaşandığı bazı sektörlere ilişkin ön araştırmalar yapıldığını, raporların hazırlandığını söyledi.

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, son günlerde yaşanan ekmek fiyatları ile ilgili tartışmayı da yakından takip ettiklerini ifade etti.