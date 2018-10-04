Türk bankalarına yurtdışında güven tam

Türk finans sitemine olan küresel güven artarak devam ediyor. Önceki hafta Akbank'ın global piyasalardan aldığı 980 milyon dolarlık sendikasyonun ardından Türk Eximbank
da 590 milyon euro kredi aldı. Turk Eximbank'ın 590 milyon euro tutarında kredi sağladığını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Londra'da imzalanan anlaşma ve gerçekleştirilen ikili görüşmeler neticesinde Turk Eximbank toplam 590 milyon euro kredi temini sağladı" dedi. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise "Banka
mız yılın ilk 9 ayında ihracata 31 milyar dolar destek sağladı. Bunda yurtdışından sağladığımız 10 milyar dolar tutarındaki kaynağın katkısı büyük" dedi. Yıldırım şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısının pozitif olacağı gözönünde bulundurulduğunda, Türk Eximbank'ın ihracata sağladığı desteğin önemi artmaktadır. Sermayemize kattığımız 3 milyar TL'nin sağladığı ilave ivmelenme ile ihracatçılarımıza olan desteğimizi daha da arttıracağız."