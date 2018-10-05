HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > İmar Kanunu'nda kritik değişiklik!

'nda kritik değişiklik!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,2014 yılında duyurulan ancak sonra rafa kaldırılan "şehirlerde " planını 'na eklenecek kritik bir maddeyle yenileyerek tekrar gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 5.10.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 09:59
İmar Kanunu'nda kritik değişiklik!

2014 yılında kamuoyuna duyurulan, ancak 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde rafa kaldırılan 'şehirlerde ', 2016 yılında da çıkarılmak istenmiş ancak bir türlü mümkün olmamıştı. 4 yıl aradan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3194 sayılı nda yapmayı planladığı değişiklikle konuyu yeniden gündeme getirdi. Bakanlığın hazırladığı yasa taslağına göre imar planında konut olarak görülen arsanın AVM'ye dönüştürülmesi veya kat sayısının beşten 15'e çıkması gibi plan değişikliklerinde arsa değerindeki artışın tamamı devlete ödenecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
İmar Kanunu'nda kritik değişiklik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN