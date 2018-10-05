Maden sektörünün 9 aylık toplam ihracatı 3,37 milyar dolara ulaştı!

Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan madencilik sektörünün ihracat rakamlarını açıklayan İMİB Başkanı Aydın Dinçer, eylül ayında maden ihracatının ulaştığı rakamları açıkladı.

Yılın ilk 9 ayında Türkiye'nin toplam maden ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,33'lük bir düşüşle 3,37 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Dinçer, eylül ayında ise maden ihracatının 364 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

EN ÇOK İHRACAT ÇİN'E YAPILDI!

Dokuz aylık dönemde maden sektörünün alt gruplarında gerçekleşen ihracat rakamlarını da açıklayan Dinçer; endüstriyel mineraller ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14,91'lik artış göstererek 731,7 milyon dolar, metalik cevher ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,20'lik bir düşüşle 955,1 milyon dolar, blok doğal taş ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,88'lik düşüşle 711,2 milyon dolara olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

İşlenmiş doğal taş ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,07'lik artışla 712,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden İMİB Başkanı Dinçer, rerro alyajlar da geçen yıla göre yüzde 15,97'lik düşüşle 171 milyon dolar, mineral yakıtlar grubunda ise yüzde 7,93'lük düşüşle 8,86 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Ayrıca Dinçer, 2018 yılı dokuz aylık dönemde maden sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin sırasıyla; Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Suudi Arabistan, Hindistan ve Irak olduğunu söyledi.