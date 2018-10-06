ABD'nin çelikte ek gümrük vergisi uygulamasına rağmen, Türkiye ilk 9 aydaki çelik ihracatını 11 milyar dolar seviyesine taşıdı.
ABD'nin korumacı politikalarıyla çelik ve alüminyuma ek vergi getirmesi de Türk çelik ihracatçılarını etkilemedi.
Yeni strateji ve hamlelerle doğru pazar seçimi, sektörün 9 aylık ihracatını 11 milyar dolar seviyesine taşıdı.
Çelik ihracatı ABD'ye rağmen arttı!
Sektör en son 2012 yılında 11 milyar doların üzerine çıkmıştı.
Çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla ilk dokuz ayda yüzde 24,5 artarak, 10.9 milyar dolara ulaştı.