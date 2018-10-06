HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Çelik ihracatı ABD'ye rağmen arttı!

ı 'ye rağmen arttı!

'nin te ek gümrük vergisi uygulamasına rağmen, ilk 9 aydaki çelik ını 11 milyar dolar seviyesine taşıdı. Sektör en son 2012 yılında 11 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Giriş Tarihi: 6.10.2018 13:53
Çelik ihracatı ABD'ye rağmen arttı!

'nin te ek gümrük vergisi uygulamasına rağmen, ilk 9 aydaki çelik ını 11 milyar dolar seviyesine taşıdı.

ABD'nin korumacı politikalarıyla çelik ve alüminyuma ek vergi getirmesi de Türk çelik ihracatçılarını etkilemedi.

Yeni strateji ve hamlelerle doğru pazar seçimi, sektörün 9 aylık ihracatını 11 milyar dolar seviyesine taşıdı.

Çelik ihracatı ABD'ye rağmen arttı!

Sektör en son 2012 yılında 11 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla ilk dokuz ayda yüzde 24,5 artarak, 10.9 milyar dolara ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çelik ihracatı ABD'ye rağmen arttı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN