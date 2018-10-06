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Tazminata garanti geliyor

Sabah yazarı bugünkü yazısında '' konusunu ele aldı. sayesinde bu sorunun çözüldüğünü ifade eden Erdem, "Kurulacak fon sayesinde 1 gün çalışma bile tazminata yetecek, işveren yükten kurtulacak, çalışanın parasına garanti gelecek" dedi.

Giriş Tarihi: 6.10.2018 10:10
Tazminata garanti geliyor

Sabah yazarı bugünkü yazısında '' konusunu ele aldı.

sayesinde bu sorunun çözüldüğünü ifade eden Erdem, "Kurulacak fon sayesinde 1 gün çalışma bile tazminata yetecek, işveren yükten kurtulacak, çalışanın parasına garanti gelecek" dedi.

İŞTE FARUK ERDEM'İN BUGÜNKÜ YAZISI!

Tazminata garanti geliyor

İş hayatının en önemli sorunlarından kıdem tazminatı, ile çözülüyor. Kurulacak fon sayesinde 1 gün çalışma bile tazminata yetecek, işveren yükten kurtulacak, çalışanın parasına garanti gelecek

'de uzun zamandır çalışanlar açısından tartışılan en önemli konu kıdem tazminatı oldu. İş Mahkemeleri Kanunu değişmeden önce mahkemelerdeki dosyaların üçte ikisini tazminat sorunları oluşturuyordu. Şimdi arabulucularda yine bu konu birinci sırada. Türkiye'de çalışanların büyük çoğunluğu kıdem tazminatına ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Bunun çalışanlar açısından birinci sebebi, tazminat alma şartlarının ağır olması. İşverenler açısından ise bu konuda bir kaynak ayırmama zorunluluğu.

Çalışma hayatında önemli değişiklikleri içeren () tazminat sorununu da çözüme kavuşturacak. Yeni sistemle birlikte hem işveren hem de çalışan açısından avantajlı bir durum ortaya çıkacak.

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