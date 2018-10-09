Bakan peş peşe açıkladı! İndirim üstüne indirim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugünden geçerli olmak üzere sıvı ve toz gübrelerde yaklaşık 35 eşit üründe yüzde 10 indirim uygulanacak. Et Süt Kurumu 10 kalem üründe yüzde 10 indirim yapacak" dedi. Pakdemirli ayrıca, "Market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasından notlar:

*Enflasyonla mücadele programımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün dünya nüfusu 7 milyar, önümüzdeki 2050 yılına baktığımızda 9 milyar olacak. Şehirleşmemiz yüzde 55, 2050'ye baktığımızda çok daha fazlasını yapacağız. Bu zor ev ödevini yapmamız lazım.

*Gıda arz güvenliği ekonominin hızlı olduğu durumlarda ön plana çıkıyor. 2 görevimiz var. Üreticiyi korumak ve tüketiciyi kollamak. İkisini de yapma yolunda ödevimizi aldık çalışıyoruz. Tohumdan sofraya tüm sorunları ortadan kaldırmanın yolunu arıyoruz. Heybeyi doldurarak geldik.



ÇAYKUR ZAM YAPMAYACAK

*Yaptıklarımızın üzerine neler yapabiliriz dedik. Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek. Gıda arz güvenliğini de mutlaka sağlayacağız. Örneğin kıyma 29, kuşbaşı 31 TL'den satılıyor. Ucuz fiyattan alınıyordu, alınmaya devam edecek. Ucuz et projesi devam edecek. Çaykur bundan sonra da zam yapmayacak. Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapacak.

ET VE SÜT KURUMU YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK

*Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı.

50 ÜRÜNDE İKİ AY BOYUNCA YÜZDE 10 İNDİRİM

*Toprak Mahsulleri Ofisi pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek. Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptığını açıkladı.

BAKAN VARANK: FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI'NI HAYATA GEÇİRİYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlıyoruz. Geri ödemeli destek alan işletmelerin KOSGEB borcunu 30 Haziran'a kadar erteleyeceğimizi ilan etmiştik. Bu süreyi 3 ay daha uzatıyoruz. Yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1,5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz."

Varank, "İhracat yapacak olan KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede yaklaşık 3 milyar liralık finansmana erişim imkanı sağlıyoruz." dedi.

TBB BAŞKANI AYDIN: FAİZ HADLERİNİN AŞAĞI SEVİYEDE OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın: "Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı ile açıklandı.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, burada yaptığı konuşmada, "Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise "Enflasyon, hedeflerimizin önünde bir pranga gibi duruyor. Topyekun mücadele kararını sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de "Enflasyonun kalıcı olarak sorun olmaktan çıkması gerekiyor. Programın başarısı için gereken ne varsa yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN SELÇUK: İSTİHDAMI DESTEKLEYECEK PROGRAMLAR AÇIKLAYACAĞIZ

Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında açıklamalarda bulundu.

Aile Bakanı Selçuk'un açıklamasından notlar;

* Gelirler politikasıyla desteklenmediği sürece kalıcı fiyat istikrarından söz etmek mümkün değil. Anayasanın ücret emeğin hizmetinin karşılığıdır kapsamında enflasyona göre asgari ücretleri belirliyoruz. Başarılı bir şekilde koordine ettik. Başarılı çalışmalara imza attık.

* Asgari ücret nominalde yüzde 14,2 artmış durumda. 2002 ve 2018 arasında yüzde 77 artığı gözlenmektedir. İşverenlerimiz için çeşitli politikalar geliştiriyoruz. Emek verenleri enflasyonkarşısında ezdirmeyeceğiz. 22 milyona sigortalı sayımız ulaştı. Sosyal güvenlik sisteminin mali yapısı daha sürdürülebilir hale gelmektedir. 16 yılda 241 milyar TL sosyal yardım yaptık

* Mali yapısı sürdürülebilir hale gelmektedir. İstihdamı destekleyecek programlar açıklayacağız.