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D&R'dan ile mücadeleye destek!

Kültür, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren, 'nin en önemli perakende markalarından D&R; Türkiye genelinde 200'ü aşkın mağazasında yüzlerce çeşit ürünle, ile mücadele için yürütülen milli dayanışmaya destek veriyor. D&R'da hem mağazalarda hem de online satış kanalında, kitaptan müziğe, elektronikten oyuncağa yüzbinlerce çeşit ürün cazip indirimlerle satışa sunuluyor.

Giriş Tarihi: 9.10.2018 14:51 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 15:02
D&R'dan enflasyon ile mücadeleye destek!

D&R Genel Müdürü Cem Eriç, hükümet, iş dünyası ve sivil toplum tarafından başlatılan la mücadeleye D&R olarak destek verdiklerini belirterek, "Bu konuda milli bir dayanışma içine girmeye, hükümetimiz ve iş dünyasıyla birlikte elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bunun için iş ortaklarımızın katkısını da alarak, enflasyonla mücadele ortamında müşterilerimizin alım gücünü korumasını, müzik, kitap, film ve eğlence gibi hayatlarını zenginleştiren ürünlere ulaşmalarını önemsiyoruz. Özellikle kitap okuma oranlarının yükselmesi amacıyla başlattığımız kitap fuarımızda yüzbinlerce kitapta indirim veriyoruz. Ayrıca kitap dışı diğer kategorilerimizde de özel fiyatlar ve indirimler sunuyoruz. Kampanyalarımızın yanı sıra bankalarla işbirliğiyle ödeme kolaylıkları sağlıyoruz." dedi.

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D&R'dan enflasyon ile mücadeleye destek!
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