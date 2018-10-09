D&R'dan enflasyon ile mücadeleye destek!

D&R Genel Müdürü Cem Eriç, hükümet, iş dünyası ve sivil toplum tarafından başlatılan enflasyonla mücadeleye D&R olarak destek verdiklerini belirterek, "Bu konuda milli bir dayanışma içine girmeye, hükümetimiz ve iş dünyasıyla birlikte elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bunun için iş ortaklarımızın katkısını da alarak, enflasyonla mücadele ortamında müşterilerimizin alım gücünü korumasını, müzik, kitap, film ve eğlence gibi hayatlarını zenginleştiren ürünlere ulaşmalarını önemsiyoruz. Özellikle kitap okuma oranlarının yükselmesi amacıyla başlattığımız kitap fuarımızda yüzbinlerce kitapta indirim veriyoruz. Ayrıca kitap dışı diğer kategorilerimizde de özel fiyatlar ve indirimler sunuyoruz. Kampanyalarımızın yanı sıra bankalarla işbirliğiyle ödeme kolaylıkları sağlıyoruz." dedi.

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