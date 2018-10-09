Enflasyonla mücadele programı açıklanıyor

Eylül ayında beklentilerin üzerinde yükselerek yıllık bazda yüzde 24.5'e çıkan enflasyonla ile ilgili piyasaların beklediği program bugün açıklanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nın bugün açıklanacağını bildirdi. ZOR SÜREÇLERİ AŞTIK
Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik. Açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız" dedi. BANKALARA TEŞEKKÜR
Türkiye Bankalar
Birliği'nin (TBB), işletmelerin bankalara ve diğer finansal kuruluşlara olan borçlarının vadelendirilmesine ilişkin tavsiye niteliğindeki kararını da değerlendiren Bakan Albayrak, reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin bu hamlenin çok önemli olduğunu ifade etti. Albayrak, "15 milyon liranın altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz, 24 aylık vadeyle yapılandırılacak. Bu kararı alan TBB'ye teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Albayrak, enflasyonun açıklandığı gün yaptığı açıklamada, en kötünün geride bırakıldığını ifade etmişti. İŞ DÜNYASINDAN PROGRAMA DESTEK * TOBB Başkanı RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
Elimizi taşın altına koymaya hazırız
Enflasyonla Mücadele Programı'nı ve Bakanımız Berat Albayrak'ın hem mali disiplini koruma hem de fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Türk özel sektör
ü olarak bu konuda da milli bir dayanışma içine girmeye, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergilemeye, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Sorumluluk ve görev hepimizindir. * MÜSİAD Başkanı ABDURRAHMAN KAAN
Topyekûn duruş sergilemeliyiz
Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil, milletin servetidir. Bu bağlamda üreticisinden tüketicisine, kamu sektöründen özel sektörüne kadar ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörler olarak, enflasyonla mücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorundayız. Sonuna kadar destekliyoruz. * İTO Başkanı ŞEKİB AVDAGİÇ
Yanlış algılar boşa çıkarılacak
Programı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye ekonomisi üzerine oluşturulmak istenen yanlış algı boşa çıkarılacak. Bankalar ellerindeki imkanı en üst seviyede KOBİ
'lere kullandırmalı. * Boyner Grup CEO'su CEM BOYNER
Sağlıklı ekonomi için tam destek
Ekonominin sağlıklı olması için enflasyonun düşürülmesi gerekir. Enflasyonla mücadeleye tam destek vereceğiz. Ürünlerin fiyatını yüzde 10 indirdik. * Doğuş Grubu
Özel sektör ile kamu el ele vermeli
Ekonomik istikrar için özel sektör ve kamu el ele vermeli. Enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için yürütülen milli dayanışma içinde güçlü biçimde yer alacağız.