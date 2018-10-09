Enflasyonla mücadele programına markalardan tam destek!

Markalardan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na markalardan tam destek geldi.

Boyner Grup, tüm şirket ve markalarıyla enflasyonla mücadele program ve inisiyatiflerine destek vereceğini açıklarken, Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Doğuş Grubu olarak, enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesi kullanıldı.

Enflasyonla mücadele programı bugün açıklanıyor

ÖZEL KAMPANYALAR, İNDİRİMLER VE TAKSİT FIRSATLARINI DEVREYE ALACAK

Boyner Grup, tüm şirket ve markalarıyla enflasyonla mücadele program ve inisiyatiflerine destek vereceğini açıkladı.

Boyner Grup'tan yapılan açıklamaya göre, grup, enflasyonla savaşa etkin katılım doğrultusunda, tüm perakende şirketlerinde müşterilerinin alım gücüne destek olmak için satış kampanyaları, indirimler ve ödeme kolaylıklarını da içeren bir eylem planını hayata geçirme kararı aldı.

Söz konusu eylem planına ek olarak Boyner Grup şirketleri tarafından üretilen ve 500'ün üzerinde mağaza ve e-ticaret sitesinde satılan Boyner Grup markalarında yüzde 10 indirim uygulanacak. İndirim Altınyıldız Classics, Beymen, Beymen Club, Cotton Bar, Divarese, Fabrika, Limon ve Network gibi markaları da kapsayan 30'un üzerinde markada geçerli olacak. Takip eden dönemlerde ise bu oran daha da artacak.

Hopi ise tüketicilerin alım gücünü artıran, yeni kampanya ve teklifler geliştirerek üye şirketlerin verimliliğini daha da artıran projeleriyle enflasyon mücadele çabalarını grup şirketleri ve perakende sektörü dışına da taşıyacak.

"MÜŞTERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner, enflasyonla topyekün mücadelede hükümet, iş dünyası ve sivil toplumun geliştireceği rasyonel ve etkili tüm girişim ve inisiyatiflere destek vereceklerini belirtti.

Boyner, enflasyonla mücadelenin, ekonominin tüm aktörlerinin etkin katılımını ve koordinasyonunu gerektirdiğini vurgulayarak, ekonomik istikrarın ve sağlıklı bir ekonominin ön koşulunun fiyat istikrarı olduğunu kaydetti.

Cem Boyner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomimizin sağlıklı olabilmesi, yatırım, üretim, ticaret ve tüketim ortamının düzgün işleyebilmesi için enflasyonu düşürmek zorundayız. Alınmakta olan makroekonomik tedbirlerin yanı sıra iş dünyasının alacağı mikroekonomik tedbirlerin de tamamlayıcı olacağına inanıyoruz. Perakende sektörünün var olma nedeni, tüketicinin ihtiyaç ve taleplerini doğru yer ve zamanda karşılayabilmektir. Böyle dönemlerde de bize düşen en önemli sorumluluk; doğru ürün, doğru fiyat ve doğru kampanyalarla müşterilerimizin alım gücüne destek olmaktır. Özellikle enflasyon ortamında perakendecilerin müşterisinin yanında olması ve müşterisinin alım gücünü koruması sürdürülebilirlik için esastır. Hane ekonomilerini ayakta tutmak ve güçlendirmek zorundayız. Tüm Boyner Grup markalarında yapacağımız satış kampanyaları, indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla müşterimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İNDİRİM UYGULAYACAK GRUP ŞİRKETLERİ

Verilen bilgiye göre, enflasyonla mücadeleye tam destek veren Boyner Grup şirketleri AY Marka, Beymen, BR Mağazacılık, Boyner, Hopi ve Morhipo oldu.

Yüzde 10 indirim uygulayacak Boyner Grup markaları ise Academia, Agenda, Altınyıldız Classics, Barbie, Beymen Business, Beymen Club, Beymen Collection, Beymen Çanta, Beymen Studio, Black Pepper, Cotton Bar, Divarese, D by Divarese, Deep Purple, Enchantimals, Fabrika, Funky Rocks, George Hogg, Giro, House of Camellia, Limon Company, Loves You, MammaRamma, Monster High, Morhipo Kids, Morhipo Home, Morhipo Beach, NetWork, North of Navy, Penford, People by Fabrika, Pi, Pink&Orange, Que, T-Box, Tommorrowsland, Walk on by, Whiplash olarak sıralandı.

"DEVLETİMİZE VE HALKIMIZA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Doğuş Grubu olarak, enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesi kullanıldı.

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada, enflasyonla mücadelenin, ekonomideki tüm paydaşların katılımıyla başarıya ulaşılabileceği bildirildi.

Ekonomik istikrar için özel sektör ve kamunun el ele vermesi, ortak bir amaç birliği ile harekete geçmesinin zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede Doğuş Grubu olarak, enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm şirketlerimizle ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, sürdürülebilir hale getirmek için atılan adımlarda ve enflasyonla mücadele için yürütülen milli dayanışma içerisinde güçlü bir biçimde yer alacağız. Türkiye, geçmişte bu birlik ve beraberliği göstermiş ve başarıya ulaşmıştır. Enflasyon da dahil olmak üzere her türlü ekonomik mücadelede devletimiz, kamu otoriteleri, iş dünyası ve sivil inisiyatiflerin birlik olması ile Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyeline ulaşacağına inancımız tamdır."