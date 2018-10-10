HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Tek beyanname dönemi başladı!

Tek beyanname dönemi başladı!

Vergi dairesinde tek bildirim devri başladı. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında muhtasar beyanname ve prim ve hizmet belgesi birleştirme uygulaması yürürlüğe girdi.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 16:01
Tek beyanname dönemi başladı!

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında muhtasar beyanname ve prim ve hizmet belgesi birleştirme uygulaması yürürlüğe girdi.

Yaklaşık 2,4 milyon muhtasar belgesi veren mükellefle 1,9 milyon SGK'ya kayıtlı iş yeri bundan sonra tek beyanname verecek.

Muhtasar prim hizmet beyannamesi, internetten ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine tek bildirim olarak yapılacak.

Tek beyanname dönemi başladı!

Muhtasar prim hizmet beyannamesi ile kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamıyla prim ödeme gün sayıları bildirilecek.

Muhtasar prim hizmet beyannamesinin vergi kesintileriyle, prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 23. günü saat 23.59'a kadar elektronik ortamdan gönderilmesi gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tek beyanname dönemi başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN