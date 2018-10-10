Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında muhtasar beyanname ve SGK prim ve hizmet belgesi birleştirme uygulaması yürürlüğe girdi.

Yaklaşık 2,4 milyon muhtasar belgesi veren mükellefle 1,9 milyon SGK'ya kayıtlı iş yeri bundan sonra tek beyanname verecek.

Muhtasar prim hizmet beyannamesi, internetten ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine tek bildirim olarak yapılacak.

Tek beyanname dönemi başladı!

Muhtasar prim hizmet beyannamesi ile kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamıyla prim ödeme gün sayıları bildirilecek.

Muhtasar prim hizmet beyannamesinin vergi kesintileriyle, prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 23. günü saat 23.59'a kadar elektronik ortamdan gönderilmesi gerekiyor.