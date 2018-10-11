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Başkanı'ndan önemli uyarı!

IMF’nin Bali’deki yıllık toplantısında konuşan Başkanı , Çin ve ABD arasındaki ticari gerilimden büyük kaygı duyduğunu, bütün ülkelerin gümrük tarifelerini yükseltmesi durumunda küresel büyümeye darbe vuracağı konusunda uyarıda bulundu

Giriş Tarihi: 11.10.2018 15:25
Dünya Bankası Başkanı'ndan önemli uyarı!

Başkanı , Çin ve ABD arasındaki ticari gerilimden büyük kaygı duyduğunu, bütün ülkelerin gümrük tarifelerini yükseltmesi durumunda küresel büyümeye darbe vuracağı konusunda uyarıda bulundu

Kim, ticaret savaşının, Çin'e mal ve hizmet sağlayan ülkelere etkisi anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

IMF Başkanı konuştu, hisse piyasaları çöktü!

IMF BAŞKANI LAGARDE: KÜRESEL TİCARET KURALLARINI TAMİR EDİN

IMF başkanı Christine Lagarde, ticaret ve döviz savaşlarına karşı uyarıda bulunarak küresel kurulların tamiri için çağrıda bulundu. Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, ülkeleri ticaret ve döviz savaşlarına girmeye karşı uyararak bunun küresel büyümeye zarar vereceğini ve bu savaşın dışında kalan masumları da tehlikeye sokacağını söyledi.

Endonezya'nın Bali adasındaki IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantısının açılışında konuşan IMF Başkanı Lagarde, ülkeleri ticari ihtilaf gerilimlerini azaltarak, küresel ticaret kuralların terk etme yerine onları tamir etme çağrısı yaptı.

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Dünya Bankası Başkanı'ndan önemli uyarı!
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