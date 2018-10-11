Enflasyonla mücadeleye destek veren firma sayısı 200'ü aştı. Destek veren firmalar��n tam listesi enflasyonla topyekün mücadelenin takibi amacıyla hizmete alınan enflasyonlatopyekunmucadele.org.tr sayfasında yer aldı.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı program kapsamında mağazalarında yıl sonuna kadar asgari olarak yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firma sayısı 207 olarak hesaplandı.

Markaların arasında perakende ticaretin önde gelen markaları bulunuyor.

ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE LOGOSU KULLANILACAK



Bakan Albayrak'ın geçtiğimiz gün duyurdu programda söz konusu mücadeleye destek veren firmalar mağazalarında 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' logosu kullanacak. Logoda, firmanın aldığı karar doğrultusunda yaptığı indirim oranı yer alacak.