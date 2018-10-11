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la mücadeleye destek veren firma sayısı 200'ü aştı!

"la Topyekun Mücadele Programı"na ve bu kapsamda başlatılan indirim kampanyasına destek hızla büyüyor. Programın tanıtımının yapıldığı "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesinden indirim kampanyasına katılan firma sayısı bir günde 200'ü aşarken, çok sayıda dernek, oda ve şirket de açıklamalarıyla programa desteklerini ilan etti. Enflasyonla topyekün mücadele için şu ana kadar 207 firma yılsonuna kadar asgari oranda yüzde 10 indirim yapmayı kabul etti

Giriş Tarihi: 11.10.2018 12:29
Enflasyonla mücadeleye destek veren firma sayısı 200'ü aştı!

la mücadeleye destek veren firma sayısı 200'ü aştı. Destek veren firmalar��n tam listesi enflasyonla topyekün mücadelenin takibi amacıyla hizmete alınan enflasyonlatopyekunmucadele.org.tr sayfasında yer aldı.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı program kapsamında mağazalarında yıl sonuna kadar asgari olarak yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firma sayısı 207 olarak hesaplandı.

Markaların arasında perakende ticaretin önde gelen markaları bulunuyor.

Enflasyonla mücadele programına tam destek!

ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE LOGOSU KULLANILACAK

Bakan Albayrak'ın geçtiğimiz gün duyurdu programda söz konusu mücadeleye destek veren firmalar mağazalarında 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' logosu kullanacak. Logoda, firmanın aldığı karar doğrultusunda yaptığı indirim oranı yer alacak.

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Enflasyonla mücadeleye destek veren firma sayısı 200'ü aştı!
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