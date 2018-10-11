IMF Başkanı konuştu, hisse piyasaları çöktü!

Uluslararası Para Fonu(IMF) Başkanı Christine Lagarde, borsa değerlemelerinin "son derece yüksek" olduğunu söyledi.Bu açıklamaya ek olarak ABD yönetimi, Amerikan teknolojilerini korumak adına yabancı yatırımlara yeni kısıtlamalar getireceğini duyurdu.



Bu gelişmeler sonrası ABD'den başlayan sert satış dalgası tüm dünyaya hızla yayıldı.



Dün Dow Jones endeksi yüzde 3,15, S&P 500 endeksi yüzde 3,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,08 değer kaybederek yaklaşık 8 ayın en hızlı günlük düşüşünü kaydetti. Piyasalardaki sert düşüşü değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, yatırımcıların azalan risk iştahından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sorumlu tutarak, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." ifadelerini kullandı.

DOLAR 6 TL'NİN ALTINI GÖRDÜ!



ABD ve Avrupa piyasalarındaki satış dalgası, Asya piyasalarına da taşındı. Japonya'da açıklanan ÜFE, yıllık yüzde 3 artış ile beklentileri aşmasına karşın Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.



Euro/dolar paritesi ise Trump'ın açıklamalarının doları zayıflatması ile yükseliş eğiliminde hareket ederek 1,1550'ye çıktı. İçeride ise dolar, 6 TL'nin altına düştü.

PETROL VE ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatları küresel hisse senedi piyasalarındaki düşüşün ve ABD ham petrol stoklarının beklentilerden daha fazla yükseldiğini gösteren raporun etkisiyle dünkü kayıplarını artırarak iki haftanın dip seviyesine geriledi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı 81.37 dolara kadar geriledi.

Altın fiyatları güçlü ABD verilerinin potansiyel olarak Fed'in gelecek yıl birçok kez faiz oranlarını yükseltme ihtimalini artırmasıyla geriledi ancak zayıf seyir izleyen dolar kayıplarını sınırladı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.06 düşüşle 1,194 dolar seviyesinde bulunuyor. İçeride de gram altın şu sıralar yüzde 0,62 düşüşle 232 TL seviyesinden işlem görüyor.