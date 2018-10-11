KOSGEB'den KOBİ'lere yeni destek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, sanayici, girişimci ve KOBİ'ler için açıkladığı destek ve önlem paketi çerçevesinde KOSGEB de programlarına yön veriyor.

Bakan Varank, KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında KOBİ'lerden bu yıl tahsil edilmesi gereken alacaklarının 2019'a erteleneceğini ve KOBİ'lerin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazara açılmalarının kolaylaştırılması amacıyla işletme başına 300 bin liraya kadar destek sağlanacağını açıklamıştı.

KOSGEB, bu kapsamda KOBİ'lere verilen Genel Destek Programı'nı uygulamadan kaldırarak, farklı kalemlerde sunduğu ve fazla tercih edilmeyen destekleri İşletme Geliştirme Destek Programı ile talebin yoğun olduğu alanlara kaydırdı.

Böylece, Genel Destek Programı kapsamında 14 farklı alana verilen destekler, daha aktif kullanılacak İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamındaki 9 alana dahil edildi. KOBİ, girişimci ve sanayicilere sağlanan kaynak da çeşitlenerek artırılmış oldu.

KOSGEB'den kobilere yeni destek!

9 ALANDA 290 BİN LİRAYA KADAR DESTEK

İşletme Geliştirme Destek Programı ile KOBİ'lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma, markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Program kapsamında, yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, nitelikli eleman istihdam, eğitim, enerji verimliliği, tasarım, sınai mülkiyet hakları, belgelendirme, test ve analiz başlıkları altında 9 farklı alanda 290 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

81 BİN 699 İŞLETMEYE DESTEK VERİLDİ

KOSGEB İcra Komitesince alınan karar doğrultusunda yürürlüktkaldırılanlan Genel Destek Programı kapsamında 2010 yılından bu yana KOBİ'ler destekleniyordu.

Gelecek dönemde Genel Destek Programı'na yeni başvuru alınmayacak. Program kapsamında onaylanan ve hak kazanılmış desteklere ilişkin ödeme süreçleri ise devam edecek. Ödemelerin tamamlanmasından sonra program sonlandırılmış olacak.

2010-2017 yıllarında program kapsamında 81 bin 699 işletmeye, 14 alanda, 1 milyar 34 milyon 291 bin lira destek sağlandı. Bazı işletmeler, birden fazla destekten yararlandı.

Genel Destek Programı kapsamında bu yılın başından itibaren 30 Kasım'a kadar toplam 273 milyon 291 bin liralık destek ödemeye bağlanmış oldu.

Söz konusu desteğin başlangıcı olan 2010 yılından bitişine kadar işletmelere toplam 1 milyar 307 milyon 583 bin lira kaynak sağlandı.

2010-2017 döneminde Genel Destek Programı kapsamında verilen desteklerin alanları, yararlanan işletme sayıları ve destek miktarları şöyle:

Destek verilen alanlar İşletme Sayısı Destek (Türk lirası) Bağımsız Denetim Desteği 119 1.097.633 Belgelendirme Desteği 7.829 20.424.511 Danışmanlık Desteği 1.849 7.901.156 Eğitim Desteği 1.903 2.765.815 Enerji Verimliliği Desteği 33 120.525 Eşleştirme Desteği 241 1.136.187 Lojistik Desteği 195 2.228.136 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 42.400 543.434.379 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 1.281 4.741.757 Tanıtım Desteği 13.497 75.564.151 Tasarım Desteği 91 846.972 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 6.040 32.440.855 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 18.059 44.428.795 Yurt İçi Fuar Desteği 26.481 297.161.014