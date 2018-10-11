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'den 'lere yeni destek!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (), fazla talep gelmeyen alanlardaki destek programlarını "İşletme Geliştirme Destek Programı" başlığı altında toplayarak, sanayici, girişimci ve 'ler için yeni bir imkan sağladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 17:23 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 17:44
KOSGEB'den KOBİ'lere yeni destek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, sanayici, girişimci ve 'ler için açıkladığı destek ve önlem paketi çerçevesinde de programlarına yön veriyor.

Bakan Varank, KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında KOBİ'lerden bu yıl tahsil edilmesi gereken alacaklarının 2019'a erteleneceğini ve KOBİ'lerin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazara açılmalarının kolaylaştırılması amacıyla işletme başına 300 bin liraya kadar destek sağlanacağını açıklamıştı.

KOSGEB, bu kapsamda KOBİ'lere verilen Genel Destek Programı'nı uygulamadan kaldırarak, farklı kalemlerde sunduğu ve fazla tercih edilmeyen destekleri İşletme Geliştirme Destek Programı ile talebin yoğun olduğu alanlara kaydırdı.

Böylece, Genel Destek Programı kapsamında 14 farklı alana verilen destekler, daha aktif kullanılacak İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamındaki 9 alana dahil edildi. KOBİ, girişimci ve sanayicilere sağlanan kaynak da çeşitlenerek artırılmış oldu.

KOSGEB'den kobilere yeni destek!

9 ALANDA 290 BİN LİRAYA KADAR DESTEK

İşletme Geliştirme Destek Programı ile KOBİ'lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma, markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Program kapsamında, yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, nitelikli eleman istihdam, eğitim, enerji verimliliği, tasarım, sınai mülkiyet hakları, belgelendirme, test ve analiz başlıkları altında 9 farklı alanda 290 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

81 BİN 699 İŞLETMEYE DESTEK VERİLDİ

KOSGEB İcra Komitesince alınan karar doğrultusunda yürürlüktkaldırılanlan Genel Destek Programı kapsamında 2010 yılından bu yana KOBİ'ler destekleniyordu.

Gelecek dönemde Genel Destek Programı'na yeni başvuru alınmayacak. Program kapsamında onaylanan ve hak kazanılmış desteklere ilişkin ödeme süreçleri ise devam edecek. Ödemelerin tamamlanmasından sonra program sonlandırılmış olacak.

2010-2017 yıllarında program kapsamında 81 bin 699 işletmeye, 14 alanda, 1 milyar 34 milyon 291 bin lira destek sağlandı. Bazı işletmeler, birden fazla destekten yararlandı.

Genel Destek Programı kapsamında bu yılın başından itibaren 30 Kasım'a kadar toplam 273 milyon 291 bin liralık destek ödemeye bağlanmış oldu.

Söz konusu desteğin başlangıcı olan 2010 yılından bitişine kadar işletmelere toplam 1 milyar 307 milyon 583 bin lira kaynak sağlandı.

2010-2017 döneminde Genel Destek Programı kapsamında verilen desteklerin alanları, yararlanan işletme sayıları ve destek miktarları şöyle:

Destek verilen alanlarİşletme SayısıDestek (Türk lirası)
Bağımsız Denetim Desteği1191.097.633
Belgelendirme Desteği7.82920.424.511
Danışmanlık Desteği1.8497.901.156
Eğitim Desteği1.9032.765.815
Enerji Verimliliği Desteği33120.525
Eşleştirme Desteği2411.136.187
Lojistik Desteği1952.228.136
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği42.400543.434.379
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği1.2814.741.757
Tanıtım Desteği13.49775.564.151
Tasarım Desteği91846.972
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği6.04032.440.855
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği18.05944.428.795
Yurt İçi Fuar Desteği26.481297.161.014
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KOSGEB'den KOBİ'lere yeni destek!
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