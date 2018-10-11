TESK Başkanı Bendevi Palandöken A Para'ya özel açıklamalarda bulundu.

Başkan Palandöken, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programını, Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) devamı niteliğinde gördüklerini ve programı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Yaklaşık 2 milyon iş yeri ile esnaf ve zanaatkarların enflasyondan en çok etkilenen kesimlerden olduğuna dikkat çeken Palandöken, piyasadaki zamların esnaf kaynaklı olmadığını ancak halk nezdinde esnafa mal edildiğini ifade etti.

Dolayısıyla TESK olarak bu programı desteklediklerinin altını çizen Palandöken, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in A Para'ya özel verdiği röportajın tamamına ilişkin detayları, haberimizin videosunda bulabilirsiniz.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken A Para'ya konuştu!