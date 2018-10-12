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fiyatlarında son durum!

ın gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 231 lira seviyelerinde dengelendi. 231 lira, 378 lira ve 1.540 liradan işlem görüyor

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 10:53
Altın fiyatlarında son durum!

Dün, 230-236 lira bandı içinde hareket eden , günü önceki kapanışın hemen da 233,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 228,7 lira seviyesine geriledi ve saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 231 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da 378 lira, da 1.540 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı seyreden altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,69 azalışla 1.216,17 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında bugün dalgalanmalar yaşanabileceğini belirterek, "Dışsal nedenler altının ons fiyatında, içsel nedenler altının gram fiyatında sert kırılmalara neden olabilir." dedi.

Teknik olarak altının ons fiyatının 1.225 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda yükselişlerde 1.250 doların gündeme geleceğini ifade eden Memiş, aksi halde geri çekilmelerde 1.207 dolar seviyesinin izleneceğini kaydetti.

Memiş, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın bugünkü duruşmasının döviz kurları ve altının gram fiyatı üzerinde etkili olabileceğine işaret ederek, "Bugün Brunson davası sonrası altının gram fiyatı, ya 220 lirayı ya da 270 lirayı hedef olarak belirleyebilir." dedi.

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Altın fiyatlarında son durum!
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