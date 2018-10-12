Altın fiyatlarında son durum!

Dün, 230-236 lira bandı içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 233,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 228,7 lira seviyesine geriledi ve saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 231 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 378 lira, Cumhuriyet altını da 1.540 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı seyreden altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,69 azalışla 1.216,17 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında bugün dalgalanmalar yaşanabileceğini belirterek, "Dışsal nedenler altının ons fiyatında, içsel nedenler altının gram fiyatında sert kırılmalara neden olabilir." dedi.

Teknik olarak altının ons fiyatının 1.225 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda yükselişlerde 1.250 doların gündeme geleceğini ifade eden Memiş, aksi halde geri çekilmelerde 1.207 dolar seviyesinin izleneceğini kaydetti.

Memiş, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın bugünkü duruşmasının döviz kurları ve altının gram fiyatı üzerinde etkili olabileceğine işaret ederek, "Bugün Brunson davası sonrası altının gram fiyatı, ya 220 lirayı ya da 270 lirayı hedef olarak belirleyebilir." dedi.