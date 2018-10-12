Enflasyonla mücadele kampanyasına katılan firma sayısı 500'ü aştı!

Enflasyonla mücadelenin takibi amacıyla açılan "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesi üzerinden kampanyaya katıldığını ilan eden firma sayısı kısa sürede arttı.

Aralarında perakende ticaretin önde gelen markalarının da bulunduğu çok sayıda firma, dernek, oda ve kurum açıklamalarıyla programa desteklerini ilan etti.

Bu kapsamda, THY, Pegasus, Koç, Sabancı, Boyner, Eczacıbaşı, Yıldız, Doğuş Grubu, Mediamarkt, Teknosa, Koçtaş, Ülker, Eti, Torku, Pınar, Saray, Suryapı, Vatan Bilgisayar, Sanko, Simit Sarayı, İstikbal, Bellona, Mondi, Çilek ve Vestel'in de aralarında yer aldığı 500'den fazla kuruluş kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

"enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesine kayıt yaptırmamasına rağmen pek çok oda, dernek, firma da açıklamalarıyla ürünlerinde indirim taahhüdünde bulundu.