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la mücadele kampanyasına katılan firma sayısı 500'ü aştı!

la Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına katılan firma sayısı hızla artıyor. koordinesinde açıklanan program kapsamında ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firma sayısı 500'ü aştı

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 12:25
Enflasyonla mücadele kampanyasına katılan firma sayısı 500'ü aştı!

la mücadelenin takibi amacıyla açılan "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesi üzerinden kampanyaya katıldığını ilan eden firma sayısı kısa sürede arttı.

Aralarında perakende ticaretin önde gelen markalarının da bulunduğu çok sayıda firma, dernek, oda ve kurum açıklamalarıyla programa desteklerini ilan etti.

Enflasyonla mücadele programına tam destek!

Bu kapsamda, THY, Pegasus, Koç, Sabancı, Boyner, Eczacıbaşı, Yıldız, Doğuş Grubu, Mediamarkt, Teknosa, Koçtaş, Ülker, Eti, Torku, Pınar, Saray, Suryapı, Vatan Bilgisayar, Sanko, Simit Sarayı, İstikbal, Bellona, Mondi, Çilek ve Vestel'in de aralarında yer aldığı 500'den fazla kuruluş kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

"enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesine kayıt yaptırmamasına rağmen pek çok oda, dernek, firma da açıklamalarıyla ürünlerinde indirim taahhüdünde bulundu.

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Enflasyonla mücadele kampanyasına katılan firma sayısı 500'ü aştı!
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