İndirim kampanyasına katılım 200’ü geçti

Enflasyonla Topyekûn Mücadele
Programı'na katılan firma sayısı 200'ü geçti. Dün Kale Grubu
, Sanko, Eroğlu, Saray Bisküvi, e-ticaret platformu n11.com, Anadolu Sigorta
, Teknosa, Demirören Grubu, İstanbul Bilişim, Nuh'un Ankara makarnasının da olduğu birçok şirket kampanyaya katılacağını bildirdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında, 2018 sonuna kadar üyelerine yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldıklarını bildirdi. CNR Holding, programa destek vermek amacıyla fuar katılım ücretlerinde yüzde 10 ile yüzde 20 indirime gittiğini duyurdu. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nden yapılan açıklamada enflasyonla mücadelenin sağlıklı bir ekonomi için önemli olduğu ifade edildi. TÜMSİAD, 'Türkiye ürettikçe ekonomisi daha da güçlenecektir' ifadelerine yer verdi.