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iki günde "promosyon fiyatılarıyla" 1,640 bilet sattı!

Resmi açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan 'ndan () 31 Ekim'de tarifeli seferlere başlayacak Türk Hava Yolları () iki günde promosyon fiyatına 1,640 bilet sattı.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018 13:21 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 13:29
THY iki günde İYH promosyon fiyatılarıyla 1,640 bilet sattı!

Konuyla ilgili Twitter hesabından bilgi veren Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yeni Havalimanı'ndan uçmak isteyenler biletler hızla tükeniyor. İlk iki gün satılan bilet sayısı: 1,640. Promosyon fiyatlarına 'ndan ilk uçan sizler olun" dedi.

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İLK SEFERDE YER KALMADI

THY, 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ilk uçuşun ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanı'ndan; dış hatlarda Azerbaycan/Bakü ve Kıbrıs/Ercan, iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir'e her gün uçuş planlıyor.

THY'nin 31 Ekim'de ilk seferi olacak TK2141 sefer sayılı Ankara uçağında bulunmak isteyen yolcular yer dolu uyarısıyla karşılaşıyor.

THY'nin İstanbul Yeni Havaimanı'ndan Boeing 737/800 tipi uçaklarla gerçekleştirmeyi planladığı seferler haftalık 7 frekans olarak yapılacak.

31 Aralık'ta gerçekleşecek büyük taşınma sonrasnda THY, tüm operasyonu 'nda yeni havalimanına aktaracak bir planlama yapacak.

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THY iki günde İYH "promosyon fiyatılarıyla" 1,640 bilet sattı!
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