HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Hedefimiz 32 milyar dolar

Başkanı Bağlıkaya: Hedefimiz 32 milyar dolar

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği () Başkanı , "Net girdisi sağlayan bir sektörüz ve bu sene 32 milyar dolar hedefimiz var. Şu an net döviz girdimiz, 28 milyar dolar" dedi.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 11:02
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Hedefimiz 32 milyar dolar
Antalyalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen ' Yöre Temsil Kurulu () Başkanları Toplantısı', gala yemeğiyle sona erdi. Gala yemeğine AK İbrahim Aydın, İYİ Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, TÜRSAB Başkanı , üyeler ve YTK başkanları katıldı. Yemekte konuşan İbrahim Aydın, iktidarları döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 10'a yakın bakanın değiştiğini, gelen bakanların kültür taraflarının çok iyi olduğunu vurguladı. Bu yıl turizm sektörünün, 2017'ye göre çok iyi gittiğini de belirten AK Parti'li Aydın, "Antalya, 2017 yılında 10 milyon i aştı. Bu yıl da şu ana kadar 11 milyonu geçti. Hedef 14 milyon turist" diye konuştu.

'TURİZMDE NET DÖVİZ GİRDİSİ HEDEFİ 32 MİLYAR DOLAR'?

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya da Türkiye'de turizmin ne kadar stratejik öneme sahip olduğunun farkında olduklarını ve yıllardır bunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Dünyada turistlerin yüzde 85'inin organizasyon ve seyahat acentesi şirketleriyle seyahat ettiğine dikkat çeken Bağlıkaya, bundan sonraki dönemlerde de seyahat acentelerine önem verileceğine inandığını belirtti. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Küçük bir dalgalanmasında dövizin ne kadar önemli olduğu, ülkeye getirilen dövizin ne kadar altın değerinde olduğu biz kez daha ortaya çıktı. Net döviz girdisi sağlayan bir sektörüz ve bu sene 32 milyar dolar hedefimiz var. Şu an net döviz girdimiz 28 milyar dolar. Cari açığın önemli bölümünü, yüzde 40- 42'sini karşılayan bir sektörüz. Dolayısıyla bunun bilinciyle bütün vatansever duygularımızla çalışıyoruz" dedi. TÜRSAB YTK Başkanları, Manavgat Irmağı'nda tekne gezisine katılıp, ilçe belediyesi tarafından yaptırılan Kent Müzesi'ni de gezdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Hedefimiz 32 milyar dolar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN