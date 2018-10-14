TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Hedefimiz 32 milyar dolar

'TURİZMDE NET DÖVİZ GİRDİSİ HEDEFİ 32 MİLYAR DOLAR'?
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya da Türkiye'de turizmin ne kadar stratejik öneme sahip olduğunun farkında olduklarını ve yıllardır bunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Dünyada turistlerin yüzde 85'inin organizasyon ve seyahat acentesi şirketleriyle seyahat ettiğine dikkat çeken Bağlıkaya, bundan sonraki dönemlerde de seyahat acentelerine önem verileceğine inandığını belirtti. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Küçük bir döviz dalgalanmasında dövizin ne kadar önemli olduğu, ülkeye getirilen dövizin ne kadar altın değerinde olduğu biz kez daha ortaya çıktı. Net döviz girdisi sağlayan bir sektörüz ve bu sene 32 milyar dolar hedefimiz var. Şu an net döviz girdimiz 28 milyar dolar. Cari açığın önemli bölümünü, yüzde 40- 42'sini karşılayan bir sektörüz. Dolayısıyla bunun bilinciyle bütün vatansever duygularımızla çalışıyoruz" dedi. TÜRSAB YTK Başkanları, Manavgat Irmağı'nda tekne gezisine katılıp, ilçe belediyesi tarafından yaptırılan Kent Müzesi'ni de gezdi.