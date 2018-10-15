HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yükselişle tamamladı

'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,04 değer kazancıyla 98.631,27 puandan tamamladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 18:44 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 18:44
Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.973,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,99, holding endeksi de yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,20 ile metal eşya, makine oldu.

ve arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik iyimserliğin etkisiyle 99.037,88 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 98.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise 'da ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 95.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0,8 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2,7 azalacağı tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa, günü yükselişle tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN