Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altını gördü...

Geçtiğimiz haftayı 5.87 TL'den kapatan, yeni haftaya 5.88 TL seviyesinden başlan Dolar/TL 5.80 TL'nin altına indi. Bu son iki ayın en düşük seviyesi. Kur saat 14.00 itibariyle 5.7945 TL'den işlem gördü. Doların TL karşqısındaki günlük kaybı yüzde 1.4'ü aştı.

Dolar cuma günü Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan ABD'li rahip Andrew Brunson davası kararı öncesinde 5.83 ile 5.97 arasında dalgalanmıştı.

Mahkemenin Brunson'ı serbest bırakmasının ardından dolar ilk tepki olarak 5,85 TL'ye inmişti. karar sonrasında 5.85 Tl ile 5.95 TL arasında hareket eden dolar günü 5.87 TL'den tamamlamıştı.

Dolarda düşüş sürüyor! Son iki ayın en düşük seviyesini gördü

İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

Piyasalar bugün saat 10.00'da açıklanacak temmuz ayı işgücü istatistiklerine odaklandı. Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 10.2'ydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini de açıklayacak.

Saat 11:00'de eylül ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi açıklanacak. merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 5 milyar 800 milyon 931 bin TL açık vermişti.