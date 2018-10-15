Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kötü dönemi geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Yeni Havalimanında düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Uzunca bir süre malum kesim tarafından Türkiye'nin başat projeleri bilinçli şekilde itibarsızlaştırıldı." dedi.

Albayrak, "Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük." diye konuştu.

"Ekonomide özellikle son dönemde dış ticaret rakamlarının ardından dengelenmenin başladığına şahit olduk." diyen Albayrak, "Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuştu!

'HAL YASASI ÇOK YAKINDA MECLİS'E GELECEK'

Bakan Albayrak, Hal Yasasının çok yakın süreçte Meclis gündemine geleceğini söyledi.

"Gerek enflasyon rakamları gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi geride bıraktık." diyen Albayrak, şunları söyledi:

"Türkiye aynı anda hem gelişmiş ülkeler nezdinde yaşanan kritik süreci hem de kendisine yönelik oluşturulan spekülatif saldırıları çok büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattı."