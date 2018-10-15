THY, kampanyaya destek vermek için iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat ücretlerinde yüzde 10 indirim kampanyası başlattı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kampanya ile ilgili Twitter hesabından, "THY her zaman milletinin gururu ve destekçisidir" mesajını paylaştı.



Yüzde 10 indirimden yararlanmak için bileti alırken yolcunun "TURKIYEKAZANACAK" promosyon kodunu girmesinin yeterli olacak.



Kampanyadan yararlanmak için 12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihinde biletleme ve seyahat yapılması isteniyor.

İndirimli uçuşlar başladı!

THY'nin kampanyasının kuralları şöyle;



- Kampanya kapsamında vergi ve harçlar hariç ücretler üzerinden yüzde 10 indirim uygulanır.

- Kampanya, iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat ücretlerinde geçerlidir.

- İndirim, yalnızca Türk Hava Yolları ve AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen Ekonomi Sınıfı (Economy Class) uçuşlarda geçerlidir.

- Kampanya, 12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen biletler ve 12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuşlarda geçerlidir.

- TURKIYEKAZANACAK promosyon kodu, ödeme sayfasında ödeme tipi seçildikten sonra görüntülenen promosyon kodu alanına girilerek geçerli hâle gelir.

- İptal ve değişiklik durumunda ücret kuralları geçerlidir.

- Biletleme dönemi, Türkiye yerel saatine göre başlar ve sona erer.

- Ücret ve indirim miktarı ücret sınıfına göre farklılık gösterebilir.

- İndirim kodu rezervasyon, EFT ve internet bankacılığı ödemelerinde geçerli değildir.

- Kampanya, diğer kampanya ve promosyonlarla birleştirilemez.